Le groupe Holmarcom réorganise son pôle Finance

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le groupe détenu par la famille Bensalah annonce que le pôle Finance, qui représente 50% du chiffre d’affaires consolidé, fera l’objet d’une restructuration.

Jusqu’à présent porté par les compagnies d’assurances Atlanta et Sanad, le pôle sera organisé en trois nouvelles structures : Holmarcom Finance Company, une holding destinée à recueillir l’ensemble des participations des activités financières du groupe, Holmarcom Insurance Activities dont le capital social sera intégralement détenu par Holmarcom Finance Company et qui sera destinée à recueillir les participations relatives au secteur des assurances et de réassurances, et la holding Holmarcom Africa Financial Services, dont le capital sera intégralement détenu par Holmarcom Insurance Activities. Cette dernière entité sera destinée à recueillir les participations relatives au secteur des assurances et de réassurances en Afrique subsaharienne.

La participation du groupe dans l’assureur Atlanta fera l’objet d’un reclassement. Une partie de cette participation passera à Holmarcom Insurance Activities, à travers un apport en nature. La participation dans Holmarcom Insurance Activities sera, quant à elle, détenue par Holmarcom Finance Company. “A l’issue de ces opérations, Holmarcom continuera à détenir, directement et indirectement, environ 67% du capital social de la compagnie Atlanta”, explique le communiqué.

A noter qu’en 2017, Atlanta a ouvert en Côte d’Ivoire sa première filiale à l’étranger.