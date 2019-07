WhatsApp envisage de lancer un service de paiement en ligne

WhatsApp, filiale du réseau social Facebook, a testé ce service auprès d’un million de personnes l’an dernier. Mais le lancement commercial proprement dit a été suspendu en attendant le feu vert des autorités de régulation bancaire en Inde. Le service de paiement de WhatsApp « permet de payer quelqu’un aussi facilement que de passer des messages« , a indiqué Will Cathcart, un haut responsable du groupe, dans un communiqué.

« Nous avons hâte de fournir ce service à nos utilisateurs cette année sur tout le territoire de l’Inde« , a-t-il dit. L’Inde sera ainsi le premier pays à bénéficier du service de paiement de WhatsApp. M. Cathcart n’a toutefois pas précisé si le groupe avait réussi à obtenir le feu vert définitif pour le lancement.

Selon lui, de tels services sont importants pour accélérer l’intégration financière en Inde et permettre à des millions de personnes de s’insérer dans l’économie numérique en forte croissance du pays. L’Inde est une des grandes économies qui ont la plus forte croissance et des dizaines de millions d’habitants utilisent déjà des services de transaction en ligne.

Quand WhatsApp aura lancé son service, il sera confronté à la concurrence de sociétés locales de paiements en ligne comme Paytm et Phonepe ainsi qu’à celle des géants mondiaux Amazon Pay et Google Pay. WhatsApp, dont le nombre d’utilisateurs dans le monde est estimé à 1,5 milliard, a fait l’objet d’une controverse en Inde sur la confidentialité du stockage des données personnelles.

L’Inde a insisté pour que les géants de l’internet stockent leurs données sur ses ressortissants en Inde, ce que WhatsApp a refusé jusque-là pour sa plateforme de messages. La banque centrale indienne, responsable de la régulation du système financier, a également exigé que les données de paiements soient stockées dans le pays.

WhatsApp a pour sa part affirmé que que son système de paiement respectera les réglementations de la banque centrale indienne.