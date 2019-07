2011-2019: La cohabitation avec les islamistes

Le peuple ne veut plus d’El Himma, Majidi et El Omari (…) Ils contrôlent le gouvernement, donnent leurs instructions par téléphone et terrorisent les hommes d’Etat (…) Ce n’est plus acceptable et les Marocains vous l’ont dit d’une manière respectueuse”. La mine grave, le ton acerbe, Abdelilah Benkirane harangue la foule à Salé en interpellant Mohammed VI, à quelques jours du discours royal du 9 mars annonçant une réforme constitutionnelle.

Enhardi par le souffle du Printemps arabe, le zaïm islamiste montre les crocs. Faisant profil bas depuis la création du PJD, les Frères sont désormais dans les starting-blocks. Mais, pour Benkirane, il n’est pourtant pas question d’investir la rue. “Si vous descendez dans la rue, je ne suis plus votre secrétaire général”, lance le patron du parti de la lampe à ses ouailles au début des manifestations du Mouvement du 20 février, comme pour rappeler à l’ordre certains de ses lieutenants, comme El Mostafa Ramid et Saâd-Eddine El Othmani, qui battaient le pavé avec le mouvement de contestation.

Une stratégie testée et approuvée par les islamistes des pays voisins,...