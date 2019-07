Mohamed Tozy: “Dans un bilan de règne, on ne peut pas tout imputer à un roi”

C omment l’intégration des islamistes dans le jeu politique s’est-elle opérée, surtout depuis 2011?

L’intégration des islamistes est due à la fois à une décision politique qui date des années 1990 et à un cheminement très particulier dû à des compromis. Les islamistes ont fait preuve d’une certaine malléabilité. Ce cheminement, tout le monde le connaît, c’est le Mouvement populaire démocratique et constitutionnel (MPDC) de Abdelkrim Khatib, qui était proche du Palais. Tout cela est très intéressant et relativement particulier par rapport au monde arabo-musulman — le cas le plus proche est celui de la Jordanie, même si ce n’est pas le même cheminement.

Car c’est le résultat à la fois de l’acceptation d’un rapport de force qui était en train de s’installer dans la société, où les islamistes ont réussi à utiliser l’islam politique, et de l’évolution des islamistes eux-mêmes, suivant globalement l’évolution des Frères musulmans, qui constituent leur socle doctrinal. Autolimitation de l’influence, choix des...