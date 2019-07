Lalla Salma et nous

Lalla Salma est l’“ancienne épouse” de Mohammed VI. L’affirmation est désormais imprimée noir sur blanc, en haut des manchettes de journaux réputés proches du premier cercle du pouvoir. Tout le monde avait fini par le comprendre, c’est désormais quasiment officialisé par le Palais.

Certains peuvent disserter longtemps sur la pertinence de la communication du Palais sur cette séparation. Ou plutôt sa non-communication. Nous préférons rester à hauteur d’homme, dans ce cas. Touchés que nous sommes par le torrent médiatique qui s’est abattu durant de longs mois sur les deux petites têtes couronnées, enfants du roi et de la princesse. Difficile de gérer la versatilité de l’amour et des relations à deux, dans l’intimité d’un huis clos. Infernal, sous l’œil inquisiteur de la presse people.

Le roi et Lalla Salma ont fait bloc pour préserver leurs enfants du flot de fake

news publié par un site hostile à la monarchie et largement repris par les journaux français Gala et Femme Actuelle. C’est tout ce qu’il y a à retenir de...