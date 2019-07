Coca-Cola Maroc, des initiatives estivales innovantes pour un été 100% plaisir !

Avec ses journées prolongées et ses températures clémentes, l’été nous invite à nous détendre, à nous recharger et à nous reconnecter. Pour célébrer comme il se doit la saison estivale et partager de délicieux moments de convivialité avec ses consommateurs, Coca-Cola Maroc leur a concocté un été haut en couleurs, marqué par des initiatives originales.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

En termes de nouveautés au niveau de ses produits, Coca-Cola propose cet été trois nouvelles saveurs : Coca-Cola Sans Sucres Pêche, Hawaï Ananas et Sprite Menthe. Les consommateurs pourront goûter ces nouveautés disponibles en canette 25cl ou dans la toute nouvelle bouteille 33cl PET. Ce sont des boissons d’été par excellence, avec leurs arômes à la fois douces et fruitées, destinées à ceux et celles qui possèdent un palais curieux et aventurier.