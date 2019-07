CNDH : Mounir Bensalah, un virage droit dans ses bottes

Peut-être est-on un poil désabusés des cheminements en politique, mais la question continue de nous tracasser : est-il encore possible de porter ses idéaux politiques de jeunesse, une fois dans le rang des institutions ? À voler plus près du soleil, ne risque-t-on pas de s’y brûler les ailes, façon Icare, et s’exposer gratuitement aux critiques ? Mounir Bensalah a tout de même choisi cette voie.

À 40 ans, le voilà numéro 2 du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), nommé le 19 juillet par Mohammed VI. Un premier mandat quinquennal au sein d’un organisme d’État pour cet ex-militant du 20-Février, biberonné auparavant au socialisme façon USFP et précurseur de la blogoma, à la fin des années 2000. Un prototype d’engagement qui ouvre une nouvelle parenthèse.

Avec lui, le contact est plutôt aisé. Souriant à l’oral, déjà sûr de son propos, Mounir Bensalah est rapidement entré dans son nouveau costume de secrétaire général. De sa nomination, il se dit “reconnaissant”. “Content” surtout, de travailler avec les nouveaux membres du Conseil, tant il compte parmi eux “beaucoup d’amis, de gens (que...