Adil El Omari: “Je n’ai jamais pensé que la place d’une femme est dans une cuisine”

Smyet bak?

Ahmed.

Smyet mok?

Fettouma.

Nimirou d’la carte?

BE726411.

Vos deux émissions ont été suspendues par la HACA pour une durée de quinze jours, suite à vos propos sexistes. Vous les regrettez?

Il y a eu un grand malentendu autour de cette affaire. Mes propos ont été sortis de leur contexte. Alors que l’équipe nationale était sur la bonne voie, une auditrice a émis le souhait que notre équipe soit éliminée, ce qui m’a bouleversé, car à l’époque, on était dans une dynamique positive. Et puis, on m’a accusé de dire que la place de la femme est dans une cuisine. Chose que je n’ai jamais dite ! Aucune personne censée ne peut penser une chose pareille. Quand j’ai répondu à cette auditrice, je l’ai fait car il s’agit de notre pays.

Le patriotisme sportif n’est tout de même pas une excuse pour insulter une auditrice, quelle que soit sa position envers l’équipe nationale…

Adil El Omari

“ J’ai peut-être mal...