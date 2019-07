À Laâyoune, des tensions ravivées après le décès d'une étudiante

Les circonstances autour du décès de Sabah Anjori, étudiante de 24 ans, ne sont pas encore claires. Cette jeune femme s’est retrouvée fauchée, dans la nuit du 19 juillet, “par un véhicule antiémeute alors qu’elle traversait une avenue après avoir quitté un institut de langue où elle enseignait l’anglais à des enfants”, rapportait l’agence de presse espagnole EFE le lendemain de l’accident. Contactée par TelQuel, une source autorisée à la DGSN affirme que l’“enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l’accident”.

Un drame survenu en marge des célébrations de la victoire de l’équipe algérienne de football en Coupe d’Afrique des nations (CAN). Comme dans de nombreuses autres villes du Maroc, de nombreuses personnes ont gagné les artères de Laâyoune pour manifester leur joie après le sacre continental du voisin algérien. Sauf que dans la capitale du Sud marocain les festivités ont connu des débordements, qui ont conduit à des affrontements avec les forces de l’ordre – qui ont duré jusqu’à “trois heures du matin” selon les officiels marocains – ainsi qu’à des arrestations.

Alors que la wilaya de la région Laâyoune-Sakia-El Hamra a rapidement annoncé qu’une “enquête est en cours sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de ce décès”, le Polisario multiplie les communiqués pour instrumentaliser ce décès.

“Comme dans n’importe quelle autre ville du Maroc, les gens sont sortis dans les rues après le match, afin de célébrer le sacre de l’Algérie”, nous explique Sidi Sbahi, représentant de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Laâyoune. Aux alentours de 22 heures, le 19 juillet, des “Viva Algérie” se font entendre et notre interlocuteur nous décrit une ambiance d’après-match, d’abord “normale”. “En demi-finale, des personnes étaient également sorties, il n’y avait eu aucun incident”, poursuit-il.

Rapidement, la ville de Laâyoune a été le théâtre “de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité après la tentative de ces derniers d’empêcher les manifestants et voitures de circuler dans les rues après la fin du match”, indique un communiqué de presse, publié sur la page Facebook de l’AMDH.

“Des actes de destruction ont été enregistrés sur l’avenue principale de la ville de Laâyoune suite à ces événements où une agence bancaire a été incendiée”, relatait un communiqué de la wilaya de la région, ajoutant que des dizaines d’éléments des forces publiques ont été blessés à des degrés divers, dont quatre, dans “un état grave”.

À la suite des incidents qualifiés de “sabotages” par les autorités marocaines, “la plupart des arrestations ont concerné des mineurs, affirme Sidi Sbahi. Un groupe d’intervention spécial a fait le tour des maisons et a procédé à l’arrestation de mineurs. D’autres sont encore recherchés”. Une information ni infirmée ni confirmée par une source à la DGSN.

“Parallèlement à ces incidents”, selon la wilaya, Sabah Anjori décède dans un “accident de la circulation”, selon un communiqué du procureur général du Roi près de la Cour d’appel de Laâyoune. “L’accident, qui s’est produit vers 23h00 sur l’avenue Mohammed VI, a provoqué le décès de la jeune fille, née le 28 février 1995, au moment où elle traversait la voie à pied en provenance du mur de l’école Al Mourabitine et en direction du quartier Moulay Rachid à Laâyoune”, précise le communiqué du magistrat.

Selon l’agence de presse EFE et notre source à l’AMDH appuyés par une vidéo des faits, c’est un véhicule des forces de l’ordre qui aurait fauché la jeune femme, à quelques encablures du centre-ville. La défunte traversait la rue, après avoir quitté un institut de langues où elle y enseignait l’anglais à des enfants. “Un gagne-pain”, explique Sidi Sbahi.

