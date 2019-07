La Société des Eaux Minérales Al Karama renouvelle l’opération solidaire de nettoyage des abords de la source Ain Soltane

Experte dans l’embouteillage et le conditionnement des eaux plates, la Société des Eaux Minérales Al Karama, filiale du Groupe Ynna Holding, annonce le lancement dès le 26 juillet de la sixième édition de son opération de nettoyage des abords de la source Aïn Soltane.

Organisée chaque année, cette initiative solidaire n’est pas qu’une simple opération de collecte de déchets : elle vise à sensibiliser les riverains à la protection de l’environnement, à rapprocher Al Karama de sa communauté, ainsi qu’à proposer aux associations locales et enfants de la région un programme d’animations variées pour tous les âges.

Du 26 au 27 juillet, la manifestation verra la participation de centaines de personnes à travers un mix d’activités populaires. Des enfants de différentes colonies de vacance seront présents dès le premier jour. A noter que l’année dernière, cette opération a permis de ramasser une dizaine de tonnes de déchets qui ont été triés par les employés de l’entreprise puis recyclés chez une société spécialisée d’Ynna Holding.

Autre temps fort de l’opération, une course de 5 km sera proposée le 27 juillet à 10h30. Pour assurer une ambiance de fête, seront au programme des troupes de batucada, de folklore et de musique « Chaabi », mais aussi des DJ seront de la partie l’après-midi et durant la soirée de clôture. Moment très attendu, le concert de Said MOSKER qui sera l’occasion de célébrer l’authenticité et les valeurs marocaines à travers des chansons aux mots simples qui touchent les cœurs !