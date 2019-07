Deezer Hifi maintenant disponible au Maroc et dans la région MENAT

Avec la technologie sans perte, les mélomanes peuvent désormais écouter en streaming sur Deezer 36 millions de titres en qualité CD FLAC 16 bits sur certains haut-parleurs et amplificateurs.

Deezer, le service mondial de streaming musical, permet à nouveau de profiter d’une qualité de musique supérieure en lançant son offre haute-fidélité (HiFi) au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie (MENAT).

Grâce à la technologie HiFi, les audiophiles avertis pourront découvrir et apprécier l’écoute de la musique en qualité CD FLAC 16 bits sur une sélection de haut- parleurs et amplificateurs compatibles. Les utilisateurs HiFi ont également accès aux avantages Deezer Premium et à la fonctionnalité Flow, bande son personnelle associant ses favoris à des recommandations éditoriales.

« En tant que l’un des pionniers du streaming, nous sommes ravis de pouvoir offrir notre technologie sans perte aux fans de musique du MENAT. En rendant Deezer HiFi accessible dans cette région, nous sommes en mesure de fournir à nos clients et à la communauté musicale grandissante de cette zone une expérience d’écoute exceptionnelle pour plus de 36 millions de morceaux », a déclaré Tarek Mounir, PDG de Deezer MENAT and Turkey.

Les auditeurs HiFi de la région MENAT peuvent s’inscrire pour Deezer HiFi sur Deezer.com et profiter de la qualité audio FLAC 16 bits sur l’application de bureau Deezer, B & O, Sony, Samsung et bien plus encore.