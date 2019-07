Zakaria Boualem, la CAN et les deux mulets

Il n’aura échappé à personne que les exploits footballistiques de nos voisins ont été salués avec enthousiasme dans notre paisible contrée. Il y a certes quelque chose de vexant à observer ces joies par procuration. Les supporters marocains sont tellement frustrés qu’ils sont prompts à reporter leurs émois, telle est l’affreuse réalité de notre football, mais ce n’est pas notre sujet aujourd’hui.

Car, dans cette Coupe d’Afrique, les supporters marocains n’ont pas reversé leur surplus de passion sur n’importe quelle équipe: ils ont festoyé avec l’Algérie, Zakaria Boualem compris. Cafés populaires et bars huppés, tout le monde était derrière les Fennecs et leurs buts ont été salués comme les nôtres.

Facebook déborde de vidéos et de messages de fraternité entre les deux peuples, c’en est presque gênant pour des gens aussi pudiques que nous. Et du côté de la frontière terrestre – fermée -, les scènes de liesse populaire se sont multipliées, les gens ont festoyé à distance dans un moment à la fois touchant et absurde. Il n’y a rien de rationnel pour expliquer pourquoi cette manifestation subite de fraternité se déclenche...