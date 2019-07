Vitrine vide

Tu adores l’été. Presque par principe. Tu aimes l’idée de l’été autant que les journées de plage. Cette année, tu as décidé d’innover et ça aussi tu adores. En plus des semaines en famille dans cette maison avec vue sur la Méditerranée, Zee t’a proposé deux semaines un peu décalées. Vous venez de rentrer. Son idée était de partir avant le grand rush. Toi, peu importe la raison, quand il s’agit de partir, tu trouves que c’est toujours une bonne idée.

Quand elle t’avait annoncé il y a six mois qu’elle voulait t’embarquer dans un road trip européen en train, en bus et en avion, tu as trouvé l’idée tellement insolite que ça t’a plu. Elle s’est occupée de la logistique et du trajet et toi, tu as essayé de faire une valise pas trop grosse. Tu as bien évidemment rajouté un sac à dos et une espèce d’énorme cabas, parce qu’on ne sait jamais.

Vous avez pris un TGV qui ne s’appelle pas TGV, pris le ferry puis un autre train pour finir par arriver sur la côte portugaise...