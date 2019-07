Mezouar ira-t-il au bout de son mandat?

Ahmed Rahhou, Hammad Kassal, Fadel Agoumi, Faïçal Mekouar... à la CGEM, la liste des démissions s’allonge, et chaque nouveau départ affaiblit un peu plus son président, Salaheddine Mezouar, critiqué pour ses méthodes de gouvernance et son manque de résultats. Ce n’est pas pour autant qu’il entend changer de méthode.

Par Thomas Savage