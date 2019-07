Impôts : le paiement se digitalise de plus en plus

Le paiement de l’impôt au Maroc se digitalise de plus en plus. Selon la situation des télédéclarations et télépaiements du début de l’année au 15 juillet, le montant télépayé a atteint 74,4 milliards de dirhams, soit 13% de plus que la même période en 2018. Le nombre d’opérations est passé de 6 millions en 2018 à 7 millions cette année.

Concernant la vignette automobile, le montant collecté par l’administration des impôts au 15 juillet est de 2,6 milliards de dirhams, en augmentation de 7% par rapport à la même période en 2018. La plateforme Tawtik, destinée aux notaires, a généré 1,3 milliard de dirhams, en hausse de 15% par rapport à l’année dernière. Alors que la plateforme SIMPL pour les droits d’enregistrement et de timbre a rapporté 87,7 millions de dirhams à la DGI.

Le télépaiement de l’impôt sur les sociétés (IS) a atteint 27,75 milliards de dirhams au 15 juillet, en hausse de 8% par rapport à 2018. Alors que pour l’impôt sur le revenu, le télépaiement a atteint 17,3 milliards de dirhams (+34%). Pour les télédéclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elles ont été de 19,5 milliards de dirhams, en hausse de 6% par rapport à 2018.