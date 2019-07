🔑 [Dossier 3/4] Hassan Benaddi: “Nous avons commis des erreurs dans le leadership”

E n tant qu’ancien militant d’extrĂȘme-gauche, sur quoi s’est bĂątie votre conviction que le PAM Ă©tait un parti politique porteur d’idĂ©es nouvelles?

J’avais Ă©crit au milieu des annĂ©es 1990 une rĂ©flexion qui Ă©tait un appel Ă la crĂ©ation d’un espace de rĂ©flexion et d’action. Avec la chute du mur de Berlin, il n’y avait plus d’idĂ©ologie prĂȘt-Ă -penser Ă importer et Ă copier-coller. Nous Ă©tions dans un moment oĂč il fallait dĂ©passer ce qui avait pu exister auparavant. Ce document a circulĂ© parmi mes amis.

L’un d’entre eux, un ancien militant de la gauche radicale qui Ă©tait Ă l’OADP (Organisation de l’action dĂ©mocratique populaire, ndlr) a eu le document entre les mains. Il m’a dit “connais-tu un condisciple du prince hĂ©ritier qui s’appelle Fouad Ali EL Himma?”. Je lui ai dit “non”. Il m’a rĂ©pondu que ma rĂ©flexion pouvait l’intĂ©resser et m’a donnĂ© un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone fixe pour le joindre.

Ce n’est pas pour vous dire que je suis central dans le processus qui va amener Ă la crĂ©ation du Mouvement de tous les dĂ©mocrates, mais pour vous montrer que...