Les prérogatives des RG élargies à l’intelligence économique

De nouvelles prérogatives pour les Renseignements généraux (RG). Un décret relatif aux prérogatives des directions centrales de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), signé le 1er juillet dernier par le chef du gouvernement et publié dans le Bulletin officiel du 12 juillet élargit les compétences de ce service.

Ces derniers peuvent désormais “collecter et analyser les informations relatives aux phénomènes socio-économiques pouvant porter atteinte à la souveraineté nationale, à l’ordre public, aux institutions de l’Etat et à tous les intérêts de la nation”. Autant d’activités relevant du domaine de l’intelligence économique.

Les services de renseignements intérieurs se voient également confier “la gestion de la réglementation relative à la police des frontières, la résidence des étrangers et la surveillance et le suivi de toutes les activités réglementées”. Le texte, soumis par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, charge également les RG de gérer “les données biométriques et démographiques ainsi que de la supervision des centres de documentation et des documents d’identité”.