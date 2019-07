Toumliline : 16 ans de lumières

C’était “une véritable pépinière d’expériences pilotes, un laboratoire pilote d’idées, de partage de vies et de solidarités”. De 1952 à 1968, le monastère bénédictin de Toumliline, près d’Azrou, a représenté un pôle intellectuel et spirituel important, dont les rencontres internationales et les sessions culturelles ont attiré de nombreux artistes, intellectuels, étudiants et leaders politiques, et sont restées synonymes d’un rêve multiculturel, multiconfessionnel, multilingue, de paix et de solidarité.

Le philosophe François Martinet part sur les traces de son père Guy Martinet, qui fut professeur d’histoire à Casablanca et un des initiateurs de l’aventure de Toumliline, en sensibilisant les moines à la répression colonialiste. Il a recueilli de nombreux documents et témoignages, reconstitué les programmes et resitue l’histoire du monastère dans celle, mouvementée et dure, du Maroc.

Dialogue interreligieux

À l’origine de cette aventure, l’évêque de Rabat, Monseigneur Lefèvre, ancien aumônier des Jeunesses...