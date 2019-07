Pourquoi le système de crédit social chinois nous fait si peur ?

En ligne et dans les kiosques, des milliers d’articles l’ont comparé à l’épisode “Chute libre” de la série d’anticipation britannique Black Mirror. Il faut dire que les similitudes du “système de crédit social” (SCS) avec cette fiction, dans laquelle une jeune femme voit sa vie s’effondrer à mesure que la note personnelle qui s’affiche sur son smartphone se dégrade, sont nombreuses.

Dans le monde réel, le gouvernement chinois a publié, en 2014, un rapport décrivant ce projet qui vise à attribuer à chaque citoyen, d’ici 2020, une note correspondant à sa réputation. Celle-ci fluctuera en fonction de ses bonnes et mauvaises actions, dans des domaines économiques, sociaux et politiques. Ce score, notamment permis par l’abondance de données numériques disponibles à l’ère du big data, engendrera des récompenses et des sanctions, allant de l’interdiction de voyager à celle d’accéder à certains emplois.

Un système de notation global peu probable en 2020

En attendant l’entrée en vigueur d’une notation généralisée à l’ensemble des Chinois, les autorités ont mis en place des dispositifs dans certains secteurs, notamment les transports et la justice....