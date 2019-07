Frédérique Vidal: “Je souhaite que les étudiants marocains soient encore plus nombreux en France”

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis 2017 dans le gouvernement français d’Edouard Philippe, Frédérique Vidal effectue, le 12 juillet, une visite au Maroc.

A l’heure où nous mettions sous presse, elle devait notamment rencontrer son homologue marocain Saaid Amzazi. Accompagnée de plusieurs présidents et vice-présidents d’universités françaises, parfois binationaux, Frédérique Vidal devait également assister à la signature de plusieurs accords de partenariat entre universités marocaines et françaises.

“L’objectif est d’attirer un demi-million d’étudiants étrangers à l’horizon 2027”

Saaid Amzazi et Frédérique Vidal devaient aussi lancer la nouvelle plateforme Maroc Université Numérique (MUN). Conçue sur le modèle de France Université Numérique (FUN) et résultat d’un partenariat franco-marocain, la plateforme doit permettre aux universités marocaines de développer des MOOCs (massive open online courses), des SPOCs (small private online courses), ou toute autre forme de cours en ligne. Huit mois après l’annonce du programme “Bienvenue en France” de réformes pour les universités, qui prévoit une forte hausse des frais universitaires pour les étudiants non européens, Frédérique Vidal...