Expo: FC Monde Arabe

Jusqu’au 21 juillet 2019, l’Institut du Monde Arabe à Paris accueille “Foot et monde arabe, la révolution du ballon rond”. Riche d’archives, de photographies, d’objets iconiques et de dispositifs interactifs, l’exposition propose une lecture politique, sociale et culturelle de l’impact du football dans la région. Visite guidée, entre passion et contestations.

Pensée comme une expérience immersive, portée par une scénographie riche et une grande diversité de supports, l’exposition phare de la saison à l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris plonge le visiteur dans plus d’un siècle de football. Articulée autour de onze thématiques choisies comme autant de joueurs

dans une équipe, elle remonte à la création du mythique club égyptien Al Ahly en 1907 et va jusqu’à l’anticipation de la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. À mesure que l’on découvre avec émotion des maillots et crampons portés jadis par les plus grands champions, on apprend aussi l’origine de “la Madjer”, ou “talonnade”, que l’on doit à son inventeur algérien éponyme, Rabah Madjer, ou encore le fait que Larbi Ben Barek reste détenteur du plus long...