Crime: L'inspecteur sous les verrous

La scène est d’une violence inouïe. En plein Casablanca, le 7 juillet, en présence de nombreux témoins en dépit de l’heure avancée de la nuit, un homme de 35 ans et une femme de 40 ans sont abattus par un policier en civil, avec son arme de service. Quelques heures après les faits, une vidéo de l’un des deux homicides a été publiée et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et messageries privées. La caméra, vraisemblablement celle d’un smartphone, filme en plongée un attroupement nocturne au milieu d’un carrefour. Plusieurs personnes s’invectivent et en viennent aux mains.

Poussée par un homme corpulent vêtu de blanc, une femme trébuche sur le corps inanimé d’un homme à terre. A son tour au sol, elle reçoit quelques coups au niveau de la...