Abattoirs publics: vers la fin de l'anarchie?

C’est au beau milieu d’un terrain vague, non loin du centre de Sidi Smaïl, que nous retrouvons Hassan Haidara, un “chevillard”, comme on dit dans le milieu. Devant l’entrée de l’ancienne bâtisse aux murs roses, les flaques de sang témoignent de l’abattage de la matinée, destiné à la consommation des habitants de cette petite commune située à une quarantaine de kilomètres au sud d’El Jadida.

“Nous égorgeons ici entre huit et douze bêtes par jour en moyenne”, explique Hassan. L’intérieur est vétuste et, à l’exception d’un bureau et d’un vestiaire, n’est constitué que d’une seule et même grande pièce. Un détail, mais qui va cependant à l’encontre des nouvelles normes sanitaires fixées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), via la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire, qui précisent notamment que les secteurs dits “souillés” doivent être séparés des secteurs propres.

La commune de Sidi Smaïl, gérante de cet abattoir public, doit remettre aux normes l’infrastructure d’ici la fin de l’année si elle veut poursuivre son activité. Sans cela, l’ONSSA interrompra les visites de vétérinaires...