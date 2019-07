580 emplois à la clé dans l'expansion de l'usine Alstom-Cabliance de Fès

Alstom Maroc a présenté sa nouvelle stratégie ce lundi à Casablanca. Le groupe français spécialisé dans le domaine ferroviaire (tramway, LGV, etc.) a confirmé son intention, déjà annoncée fin juin lors d’une assemblée générale en France, de renforcer sa position au Maroc.

Didier Pfelger, directeur d’Alstom pour l’Afrique et le Moyen-Orient, a annoncé que les objectifs du groupe étaient de renforcer la présence industrielle locale, d’augmenter le nombre de sites de production, et d’opter pour des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement.

En outre, Alstom vise 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an à l’horizon 2023 sur la région Afrique & Moyen-Orient.

Concernant le Maroc, le groupe a annoncé vouloir renforcer sa position dans le câblage. Cette volonté avait déjà été actée en 2016 lors du rachat de Cabliance, leader national du câblage ferroviaire marocain. Il compte aujourd’hui plus de 400 salariés et une usine située à Fès. C’est cette unité de production qu’Alstom a décidé de booster en doublant les capacités de production. Le site devrait s’étendre sur 12.000 m² et engendrer 580 emplois à la clé et plus de 1.000 en 2023. L’objectif est de renforcer la production consacrée au marché local et d’améliorer les opportunités à l’export.