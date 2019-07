PAM, la débâcle sans fin

Au parti du tracteur, les fins de semaine se suivent et se ressemblent. Droit dans ses bottes et ne reculant devant rien, Hakim Benchamach inonde le site officiel de son parti de communiqués aussi invraisemblables les uns que les autres. Chaque semaine, il est question d’expulsions, de limogeages… Le secrétaire général du PAM ne déroge pas à sa tradition le samedi 29 juin, en chargeant à nouveau ses adversaires, le camp de l’Appel à l’avenir.

Le lendemain, le bureau fédéral s’est réuni pour passer en revue le rapport du comité d’éthique et d’arbitrage, relatif à l’élection contestée de Samir Goudar à la tête du comité préparatoire du 4e congrès du PAM. Daté du 27 juin, ce rapport a relevé “de nombreuses violations organisationnelles, légales et éthiques” lors de cette élection, mais aussi “l’absence de conditions saines et objectives”. Et d’ajouter à la liste “l’illégalité de la poursuite de la réunion (du 18 mai, ndlr) et son résultat, alors même que le secrétaire général du parti l’a levée”.

Autre grief: les cadres “non habilités à monter sur l’estrade et à...