A la tête d'Iloli, Noëlle et Masta Furukawa ont pris le maki

H igawari, menu du jour

“La cuisine, c’est comme la musique. Il y a une mélodie principale, et il faut imaginer la garniture qui s’accorde parfaitement. Je suis le chef d’orchestre”. Masta Furukawa

Elle salue les habitués qui passent, un sourire franc aux lèvres, une rapide étreinte, quelques mots polis. Lui, reste un peu en retrait, le regard furtif, les pas légers entre la cuisine et la salle. Comme s’il dansait. Masta Furukawa aurait pu être artiste. Enfant, il se rêve danseur, guitariste, pianiste. Il choisira le piano… de cuisson, celui où virevoltent pots, marmites, casseroles, poêles. “La cuisine, c’est comme la musique. Il y a une mélodie principale, et il faut imaginer la garniture qui s’accorde parfaitement. Je suis le chef d’orchestre”. C’est son épouse, Noëlle, née à Paris, d’un père originaire de Fès et d’une mère d’Aomori, dans le nord du Japon, qui fait la traduction. Le chef, lui, est un pur tokyoïte.

Lumières tamisées. Ceinture de kimono sur le mur. Chaises en bois brun. Cartes esquissées à la main. Cuisine anthracite ouverte sur la salle, comme une invitation. Dans...