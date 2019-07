Mood & music: la playslit du leader de Metronomy

Ce soir, 5 juillet, sur la scène principale du festival Jazzablanca, un groupe ovni va monter sur scène : Metronomy. Dans la tradition du rock indie, comme seuls les british savent faire, Metronomy donne à écouter une musique mobile, entre rock et électro. À quelques heures de leur performance, nous avons discuté humeur et musique avec le musicien et fondateur du band, Joseph Mount.

TelQuel : Quel est l’album que vous écoutez quand vous êtes d’humeur joyeuse ?

Joseph Mount : Quand je suis de bonne humeur, et ce depuis que je suis adolescent, j’écoute beaucoup Stevie Wonder. Pour moi, c’est un peu mon baromètre, d’une typique belle journée. Et si je devais choisir un album spécifique, je dirai Fulfillingness’ First Finale.

L’album que vous écoutez quand vous avez le moral dans les chaussettes ?

J’associe souvent la tristesse à l’album Blue de Joni Mitchell. C’est un album assez touchant, la voix de Joni Mitchell est d’une douceur… Ca me rappelle l’hiver. Quand j’ai envie d’avoir du réconfort, je l’écoute.

L’album que vous écoutez quand vous voulez tout casser ?

(Rires) Sans hésiter, je dirai Road to ruin The Ramones !

L’album que vous écoutez quand vous êtes in the mood for love ?

Southern Humminbird de la chanteuse de r’n’b Tweet. C’est un album assez smooth, groovy et sexy.

Quel est le morceau que vous écoutez en cachette ?

Aujourd’hui, je n’ai plus honte des choses que j’aime, mais je dirai Mr. Jones de Counting Crows.

Quel est le premier album que vous avez acheté ?

Je devais avoir 9 ans, j’avais acheté Please Hammer don’t hurt them de MC Hammer. À l’époque je voulais vraiment l’avoir. Bon… tout le monde disait que c’était un bon album, mais en fait non (rires).

Quel est le concert le plus marquant auquel vous avez assisté ?

J’ai fait beaucoup de concerts dans ma vie, mais celui qui m’a le plus marqué est celui de Sean Lennon au festival Glastonbury. C’était en 1999 si mes souvenirs sont bons. Il faut savoir que je suis un fan des Beatles, j’ai grandi en écoutant ce groupe. Mais au-delà de ma fascination pour les Beatles, la musique de Sean Lennon m’a beaucoup plu. À l’époque, il venait de sortir l’album Into the Sun et je l’ai adoré. Mais à Glastonbury, j’étais avant tout impressionné d’assister au concert du fils de John Lennon. Aujourd’hui, je trouve que c’est un peu stupide de projeter le travail d’un père sur son fils, surtout que Sean Lennon fait de la bonne musique.

Le dernier morceau ou album que vous avez écouté avant notre entrevue ?

Depuis que je suis arrivé à Casablanca, je n’ai toujours pas écouté de musique, mais le dernier EP de Charlotte Adigéry, il est vachement bien !