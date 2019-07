Le BCIJ arrête un présumé terroriste dans la région de Nador

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a arrêté ce vendredi dans la commune de Bni Chiker (à proximité de Nador) un individu de 19 ans faisant l’objet d’un avis de recherche international pour appartenance présumée à un groupe terroriste. Une opération menée en collaboration avec la Guardia civil espagnole précise l’agence de presse MAP citant un communiqué du BCIJ.

Selon la même source, les investigations préliminaires ont révélé que ce présumé terroriste est “imprégné de l’idéologie extrémiste, a adhéré complètement à la propagande au profit du groupe ‘Daech‘, en faisant l’apologie de ses actes sanguinaires”. Les enquêtes menées par les services de sécurité marocains et espagnols ont également montré que cet individu a cherché “à développer ses compétences en matière de fabrication d’explosifs et à se procurer des armes à feu en vue de les utiliser dans l’exécution d’opérations terroristes d’envergure, et ce en coordination avec les combattants de ‘Daech’ qui sont actifs sur la scène syro-irakienne”. Le mis suspect sera déféré devant la justice dès la fin de l’enquête.