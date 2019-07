Golf, le Maroc côté “green”

Le golf fait de plus en plus d’adeptes. Fort de sites aux standards internationaux, dessinés par des as du “routing”, le Maroc propose des parcours mondialement reconnus, conçus avec un sens de la créativité et de l’excellence. Ces greens et autres fairways sont pensés par des champions de légende convertis dans l’architecture, tels que Tony Jacklin ou Colin Montgomerie. A l’occasion de la 16e édition de la coupe du trône, TelQuel vous offre une immersion dans l’histoire et les confins de parcours emblématiques, concentrés sur l’axe Casa-Rabat. Du Bahia Golf Beach où se tient la compétition, au Bouskoura Golf City en passant par le Royal Golf d’Anfa-Mohammedia, sans oublier l’incontournable Dar Es Salam, nous partons à la découverte de sites d’exception qui confèrent à cette discipline ses lettres de noblesse.

Par Mehdi Duval