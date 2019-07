Le Morocco Mall donne le coup d'envoi de la 5e édition du shopping festival

Après l’Afrique et l’Amérique du Sud, le Morocco Mall a choisi cette année pour le Shopping Festival de rendre hommage à un fabuleux pays, la Chine : culture, arts traditionnels, décoration, spectacles, musique, gastronomie… Ce sont toutes les splendeurs de la Chine qui donnent rendez-vous aux plus de cinq millions de visiteurs attendus du 27 juin au 18 août 2019 pour 50 jours de fête.

Élément central du Shopping Festival, la décoration, conçue par des spécialistes, est cette année encore spectaculaire et immersive avec la création des monuments, décors et objets typiques de la culture chinoise. A l’entrée, un Dragon doré géant de 20 mètres accueille les visiteurs ; à l’intérieur, une grandiose pagode traditionnelle de 13 m de hauteur est installée sur la place centrale. Des objets traditionnels et décors sont ensuite à découvrir dans tous les espaces du Morocco Mall. A l’extérieur, le long la promenade, un surprenant marché chinois est reconstitué avec des mini chalets spécialement fabriqués en Chine pour l’occasion. Artisanat traditionnel, produits culinaires et objets de qualité y seront proposés tout au long du festival… Le tout, sous le regard bienveillant d’un deuxième dragon de plus de 2 m de hauteur sortant de l’eau de la fontaine musicale…

Un programme de festivités spectaculaires et inédites promet de rassembler tous les jours un large public. Des troupes artistiques venues tout spécialement de Chine pour l’événement animeront de nombreux shows pendant toute la durée du festival. Le Morocco Mall fera ainsi découvrir aux visiteurs la Danse du Dragon, véritable spectacle traditionnel de la culture chinoise mettant en scène l’animal légendaire, symbole chinois du bonheur et de la prospérité. La Danse du Lion, autre danse traditionnelle éblouira les spectateurs. Le Shopping Festival c’est ainsi 50 jours d’animation avec des spectacles, des concerts, des ateliers pour enfants, des découvertes de la gastronomie chinoise.

« Notre volonté est de proposer en permanence un mix d’activités et d’expériences pour nos différents profils de visiteurs, casablancais, nationaux, marocains résidents à l’étranger et visiteurs internationaux, et de leur faire vivre une expérience unique et enrichie du commerce. Le Morocco Mall est une destination shopping exceptionnelle, avec une offre inégalée au Maroc, mais c’est aussi une véritable destination de loisir. Avec cette nouvelle édition du Shopping Festival, nous réinventons complètement l’expérience d’achat. Une fois de plus, nous souhaitons surprendre nos fidèles visiteurs en leur proposant de grands moments de divertissements à partager en famille, entre amis et via les réseaux sociaux. » précise Saida Damali, Directrice Marketing Groupe Aksal.

Le Shopping Festival, c’est aussi le rendez-vous des bonnes affaires avec des soldes d’été exceptionnels allant jusqu’à – 70% et des animations commerciales permettant aux visiteurs de gagner de nombreux cadeaux.

Le Morocco Mall donne rendez-vous à tous ce jeudi 27 juin, et jusqu’au 18 août, pour 50 jours d’évasion, de découvertes et de shopping exceptionnels et s’impose comme la destination incontournable de l’été 2019.