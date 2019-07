Cet été, laissez-vous emporter par la magie de l’Océan Atlantique au Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa

Pour la saison estivale, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa promet à sa clientèle un programme riche et surprenant à découvrir en séjournant pieds dans l’eau. Au bord de l’Océan Atlantique, le fleuron du groupe Hilton au Maroc s’impose d’ores et déjà comme la destination à ne pas manquer cet été !

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

En plus d’un accès direct à l’une des plus belles plages de la région, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa propose trois grandes piscines avec vue sur l’océan, dont une chauffée et une pour les enfants. Les petits ne sont pas en reste, puisqu’ils peuvent profiter d’un Kids Club avec un programme complet d’animations amusantes et ludiques pour enfants.

Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa propose également une offre de restauration exceptionnelle. Pour une journée détente au soleil, le Tucano Day & Night Fine Tapas sera the place to be pendant toute la saison. Au bord de la piscine, le restaurant en plein air propose une sélection de tapas à savourer avec des cocktails créatifs, avec la présence d’un DJ le soir pour une ambiance branchée et décontractée !

Les gourmets peuvent aussi se rendre au restaurant-buffet Argan, ouvert toute la journée avec sa cuisine internationale, ou encore au restaurant-signature L’Olivier, dont l’offre à la carte invite à un voyage dans les saveurs de la cuisine méditerranéenne.

Pour faire le plein de soleil, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa met également à disposition de ses résidents l’accès à un large éventail d’activités indoor et outdoor. Au menu : fitness, yoga, aquagym et activités de plage. Idéal pour garder la forme en profitant d’un cadre magique et du climat apaisant de la région !

Et pour célébrer l’été en beauté, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa fait le plein d’offres exceptionnelles : Le brunch du dimanche est à 500 DH au restaurant Tucano, et le forfait pool day & brunch à 900 DH seulement pour accueillir la clientèle externe !

Et ce n’est pas tout : si vous voulez vivre la magie du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa et y séjourner, rendez-vous sur www.hilton.com pour découvrir le meilleur de l’expérience Hilton avec 304 chambres et suites décorées d’inspirations variées, allant de l’authenticité marocaine au design d’inspiration internationale.