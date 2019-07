Accord sur un don américain de 94 millions $ au Maroc

Le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun et la directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Maroc, Brooke Isham ont signé mercredi un accord portant sur une promesse d’un don de 94 millions de dollars (environ 846 millions de dirhams) au Royaume. A travers cet accord, les Etats-Unis s’engagent à “financer le programme de développement socio-économique inclusif” du Maroc, indique le ministère de l’Economie et des Finances dans un communiqué publié sur son site.

Un programme sur trois volets

Le programme en question est composé de trois volets. L’un d’eux est consacré au développement local intégré. Il “englobera les secteurs de la croissance économique et de la gouvernance dans les régions pilotes de Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra”, précise le communiqué.

Le second volet du programme concerne “la création de partenariats public-privé”. Il prévoit notamment la mise en place au sein d’une institution universitaire, d’un pôle technologique de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Le troisième volet de l’accord de don envisage pour sa part un “soutien des activités qui raffermissent la résilience des communautés, en renforçant les capacités des institutions clés et des organisations de la société civile à fournir des services aux jeunes en situation de risque dans les communautés vulnérables”.

“Les exportations marocaines aux Etats-Unis ont plus que doublé”

Le ministre de l’Economie se réjouit dans son communiqué de “l’excellence des relations de coopération maroco-américaines qui se consolident aujourd’hui par la signature d’un accord de don avec l’USAID”. Il émet également le souhait de “voir les investissements américains se développer au Maroc”.

L’occasion pour Mohamed Benchaaboun de rappeler que depuis l’accord de libre-échange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis en 2006, “les exportations marocaines aux Etats-Unis ont plus que doublé et les exportations américaines au Maroc ont quadruplé.”

Le Maroc a déjà bénéficié d’un programme d’aide aux ambitions sociales de la part de l’USAID. L’agence américaine a notamment, en collaboration avec le ministère de l’Education, permis la mise en oeuvre du “Career center”, une initiative visant à lutter contre le chômage des jeunes. Un dispositif qui a déjà profité à 200.000 Marocains et qui propose notamment des conseils à l’emploi, des bilans d’orientation, des diagnostics de compétences, ou encore des informations sur les secteurs les plus porteurs.