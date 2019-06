Khalid Chegraoui: “L’idée de deux États est finie pour l’administration Trump”

Changer la donne au Proche-Orient par des investissements colossaux. C’est la solution proposée par l’administration américaine, les 25 et 26 juin, lors d’un sommet à Bahreïn. Durant deux jours, le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, 38 ans, a présenté dans une ambiance feutrée le volet économique d’un plan présenté comme “l’occasion du siècle” pour les Palestiniens.

Une nouvelle réflexion américaine qui se résume en un chiffre saillant : 50 milliards de dollars d’investissements en Palestine sur dix ans. L’objectif affiché est d’impulser une nouvelle dynamique pour relancer l’économie de la région à travers 179 projets, afin de créer de l’emploi, des infrastructures et favoriser le tourisme.

L’engouement peine pourtant à prendre, autour d’un plan dont les contours politiques et sécuritaires – pourtant essentiels – n’ont toujours pas été dévoilés. Professeur d’histoire et d’anthropologie politique à l’Institut des études africaines de l’Université Mohammed V à Rabat, et consultant sur les questions stratégiques du Moyen-Orient et senior fellow au Policy center for the new south, Khalid Chegraoui revient sur les différentes questions autour du plan Kushner, ainsi...