Abderrahim Chaffai, l’assureur des grandes catastrophes

L a vertu de la science

En déplacement dû à ses nouvelles activités, c’est depuis sa voiture que Abderrahim Chaffai nous accorde de son temps. Chaleureux et accessible, ce natif de Benslimane prend plaisir à revenir sur son enfance et son parcours de vie.

Débarqué à Mohammedia à l’âge de sept ans suite à la mutation de son père, salarié de la RAD (ancêtre de Lydec), il trouve ses repères et son épanouissement dans les mathématiques. “Elles m’ont guidé, c’est indéniable. J’avais un penchant naturel pour cette science.”

A l’évocation des souvenirs d’école, il se rappelle d’un professeur de maths au collège ayant joué un rôle capital: “J’étais considéré comme brillant, il me donnait confiance, et me challengeait, il a été très important pour moi.” En 1985, baccalauréat en poche, option scientifique, un nouveau chapitre de sa vie s’ouvre en France à l’université de Rouen.

Le devoir de servir

Abderrahim Chafai

“Pour moi l’objectif était clair. Faire mes études et revenir au Maroc. J’avais...