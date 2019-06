A l'approche des vacances, le bras de fer perdure entre la RAM et les bagagistes

Depuis mi-avril, un conflit entre Royal Air Maroc et son prestataire bagage General Private Interim handicape régulièrement la gestion des bagages des passagers. La raison: les deux entreprises s’accusent mutuellement de ne pas respecter les termes du contrat qui les lie. D’un côté la RAM reproche à GPI de volontairement ralentir le service et de mener des “grèves de zèle”. De l’autre, GPI estime que la compagnie aérienne lui impose un planning surchargé sans rémunération supplémentaire.

Une grève dans la durée

Les revendications demeurent inchangées depuis le 15 avril dernier alors que la gestion des bagages dans les vols nationaux et internationaux des 18 aéroports du Royaume souffre de retards chroniques qui affectent les usagers. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir des passagers excédés se rendre eux-mêmes sur le tarmac pour réceptionner leurs propres valises.

@RAM_Maroc RETURN MY BAGS !!! You got to lose my bags twice !!! incredible!!

— MARCÃO LIMA (@MARKUNG2010) June 22, 2019