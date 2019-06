Nanette Snoep : “Qui raconte l’Histoire dans les musées ethnographiques ?”

Mi-juin, Nanette Snoep, directrice du musée ethnographique de Cologne (Rautenstrauch-Joest Museum), a donné deux conférences sur le changement des règles du jeu traditionnel du musée ethnographique. La curatrice est intervenue dans le cadre du programme d’art et de recherche, initié par le Cube Independent Art Room de Rabat, en partenariat avec l’Institut Goethe.

Nous sommes allés à la rencontre de cette anthropologue qui a fait ses preuves au musée du Quai Branly à Paris, en tant que responsable de l’unité patrimoniale Histoire, avant de prendre son envol vers l’Allemagne. Elle y a dirigé trois musées ethnographiques en Saxe, avant d’être nommée début 2019 à la tête du musée ethnographique de Cologne.

TelQuel : L’idée des musées ethnographiques en Europe est-elle dépassée ?

Nanette Snoep : Oui, la notion du musée ethnographique est totalement dépassée. On pourrait même se poser la question de savoir si ce type de musée a encore de l’avenir. Le terme “ethnographique” pose le problème de la catégorisation : Qu’est-ce qui est ethnographique et qu’est-ce qu’il ne l’est pas ? C’est un héritage colonial dont on n’arrive pas à se défaire. Ce...