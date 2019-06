Le RCAR acquiert plus de 16 millions d’actions Maroc Telecom

16.229.447. C’est le nombre exact d’actions de Maroc Télécom (IAM) acquises par le Régime collectif d’allocation des retraites (RCAR), rapporte l’agence de presse MAP. Avec cette transaction, le RCAR a franchi le seuil de participation de 5% dans le capital de Maroc Télécom. L’institution gérée par la CDG détient désormais 51.060.810 actions dans le capital de l’opérateur historique, soit 5,81% du capital. Le RCAR annonce dans son communiqué son intention de continuer à garnir son portefeuille d’actions IAM.

Cette acquisition fait suite à la décision prise par l’Etat, jusqu’alors détenteur de 30 % du capital de Maroc Télécom, de céder 8% de sa participation. Une décision qui va dans le sens des objectifs de privatisation présentés par l’Etat et par le ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Benchaâboun dans le cadre de la loi de finances 2019. L’objectif de l’Etat sur cette année était d’atteindre un total de 10 milliards de dirhams de recettes grâce aux privatisations, dont la moitié aurait pour but de nourrir le budget général de l’Etat et l’autre moitié d’être placée dans le fonds Hassan II pour le développement économique et social.