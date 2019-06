Démantèlement à Marrakech d'une cellule terroriste planifiant des "attaques à l'expolsif"

L’opération menée par le BICJ a permis la saisie, dans une ferme près de la capitale touristique du Maroc, de produits chimiques « utilisés dans la fabrication d’explosifs« , indique le BCIJ dans un communiqué. Des « équipements électroniques, des armes blanches (…) et des sommes d’argent » ont également été découverts dans cette ferme « appartement à la famille d’un des suspects« , selon la police antiterroriste.

Le chef présumé de la cellule avait « recruté et encadré » les membres de son groupe et « tissé des liens » avec des « éléments à l’étranger » pour préparer des « opérations terroristes » dans le royaume via l’utilisation d' »engins explosifs« , a-t-on indiqué de même source.

Cette opération a été menée alors que se tient depuis début mai le procès des assassins présumés de deux jeunes touristes scandinaves dans la même région, décapitées mi-décembre au nom de l’EI. Au total, de 24 prévenus sont jugés devant le tribunal de Salé, près de Rabat.