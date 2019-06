Lions de l’Atlas, baroud d'honneur pour la génération Renard

Le plus important, c’est la Coupe d’Afrique des Nations”. C’est Mustapha Hadji, adjoint d’Hervé Renard, qui le dit au moment de fouler le sol égyptien à l’occasion de la CAN 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet. Le mythique numéro 7, qui n’a jamais pu couronner sa carrière par un sacre international, a ainsi exprimé son souhait le plus cher, également partagé par des millions de Marocains.

Mais pour inscrire leurs noms en lettres d’or aux côtés des Baba, Faras, Assila ou El Hazzaz, vainqueurs de la compétition continentale en 1976, et réussir là où Hadji et Naybet ont échoué, Benatia (32 ans), Boussoufa (35 ans), Nabil Dirar (33 ans) ou encore Amrabat (32 ans) et El Ahmadi (34 ans) doivent mettre fin à une interminable traversée du désert qui dure depuis 43 ans. En effet, plus de 12 joueurs sur les 23 convoqués ont plus de 29 ans. Le stade de la maturité étant atteint pour cette équipe, le sacre africain, c’est donc maintenant ou jamais.

Pour leur entrée en lice prévue ce dimanche 23 juin à...