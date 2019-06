L'été en pente douce

Pendant plusieurs semaines, tout et tout le monde autour de toi étaient au ralenti. Il y a eu le mois sacré puis des jours fériés et enfin l’arrivée de la chaleur. Bref, ça fait un moment que tu vis sans la moindre pression. Le rythme était lent et les journées s’allongeaient dans une ambiance plutôt très détendue. Il n’y avait pas la moindre urgence. Ta vie était un long fleuve tranquille. Et là, depuis quelques jours, tout s’est accéléré. Tu as l’impression que d’un seul coup tout va plus vite. Tu as un tas de trucs à faire. Au boulot tout le monde est en speed. Tu es déjà en retard sur des deadlines dont tu ignorais même l’existence, tu croules sous des to-do lists et ta vie perso a aussi pris un coup d’accélérateur.

Ne serait-ce que cette semaine, tu as eu un opening de festival, un vernissage, une soirée d’anniversaire, un apéro entre filles, et ce soir, tu as un mariage. Tu t’es couchée à pas...