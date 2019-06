Hakima El Haite: “J’aurais dû démissionner en 2015”

24 octobre 2017. Un an après la mort de Mohcine Fikri qui a embrasé Al Hoceïma, le premier président de la Cour des comptes remet un rapport confidentiel au roi Mohammed VI sur les projets de développement de la capitale du Rif. Dans la foulée, le cabinet royal annonce “un ensemble de mesures et sanctions à l’encontre de plusieurs ministres et hauts responsables”. Quatre ministres en poste sont limogés séance tenante. Hakima El Haite fait partie d’une autre catégorie: celle des membres du précédent gouvernement qui n’auraient “pas été à la hauteur de la confiance placée en eux par le souverain” et à qui “aucune fonction officielle ne sera confiée à l’avenir”.

Celle qui avait été le visage de la COP22 en 2016 sera privée de COP23 en 2017. Pourquoi? Dans la solitude des désavoués, Hakima El Haite a “cherché à comprendre”, en démêlant les logiques d’un système qui lui a brûlé les ailes. Entre une visioconférence avec Séoul et un vol pour l’Europe, elle se confie à TelQuel sur cette épreuve, installée dans le salon de sa villa...