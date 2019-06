Guelmim-Oued Noun: Un conseil régional en état de paralysie

Il aura suffi que la MAP diffuse une dépêche pour que la reprise des activités au conseil régional de Guelmim-Oued Noun revienne à l’ordre du jour. En citant une source informée, l’agence officielle annonçait, le 13 juin, que “le ministre de l’Intérieur a reçu une lettre de démission du président du conseil de la région Guelmim-Oued Noun de son poste, dans laquelle il a fait part de sa volonté de mettre fin définitivement et de manière irrévocable à sa mission à la tête de ce conseil”.

La MAP assurait même que le conseil — à l’arrêt depuis début 2017, sur fond de tensions entre le président élu, Abderrahim Ben Bouaida du RNI, et l’opposition menée par Abdelwahab Belafkih de l’USFP — “sera convoqué pour élire un nouveau président et les autres membres du bureau conformément aux conditions, aux modalités et aux délais fixés par la loi”.

Retour à la case départ

Quelques jours plus tard, Abderrahim Ben Bouaida dément l’information à coups de vidéos et communiqués publiés sur sa page Facebook. “C’est un complot contre ma personne et mes...