Françoise Vergès veut décoloniser le féminisme

Pendant des décennies, les revendications féministes ont suscité les moqueries, voire déchaîné la haine de la droite. Puis le féminisme “est devenu un des piliers de plusieurs idéologies qui, à première vue, s’opposent – l’idéologie libérale, l’idéologie nationaliste-xénophobe, l’idéologie d’extrême droite”, mais ont des points de convergence.

Françoise Vergès s’inquiète et décrypte la domestication du mouvement de libération des droits des femmes, devenus le “fer de lance de la mission civilisatrice féministe blanche et bourgeoise”. En cause, le fait que le féminisme occidental, ayant fait l’impasse sur le colonialisme et l’impérialisme et de ce fait ne s’en étant pas démarqué, s’est transformé en féminisme “civilisationnel”, perpétuant “une domination de classe, de genre et de race”.

Retrouver le potentiel révolutionnaire

Cet essai-manifeste en deux parties est une synthèse engagée et claire de nombreux travaux sur ce sujet. Françoise Vergès montre les dangers de cette évolution qui, réduisant le féminisme...