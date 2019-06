Étudiants-médecins, duel au scalpel

Un vent désertique souffle depuis le 10 juin sur les salles d’examen des facultés de médecine dans tout le Maroc. Selon la Commission nationale des étudiants en médecine (CNEM), le boycott annoncé depuis des semaines a été suivi à 100%. Le ministre de l’Education nationale, Saaid Amzazi, a quant à lui mesuré un “taux de présence aux examens à l’échelle nationale qui varie entre 17 et 33%”, comptabilisant les étudiants étrangers et les médecins militaires. “Et je peux vous dire que, de jour en jour, il y a de plus en plus d’étudiants menacés de révocation (qui ont cumulé plusieurs redoublements, ndlr) qui rentrent en salle d’examen”, assure le ministre.

« De jour en jour, il y a de plus en plus d’étudiants menacés de révocation qui rentrent en salle d’examen” Saaid Amzazi, ministre de l'Education nationale

C’est que pour tenter de convaincre les étudiants de rejoindre les salles d’examen, le gouvernement a employé la manière forte. Les moqaddems ont été mis à contribution pour influencer les parents, des professeurs accusés d’avoir encadré le boycott ont été suspendus, le mouvement...