Parution: Les règlements de conte d'Ahmed Boulane

Une enfance qui n’en est pas réellement une peut-elle conduire aux songes les plus fous ? L’auteur vit dans cet “impossible” qui laisse libre cours à tous les fantasmes, à première vue irréalisables.

On est dans l’élucubration d’un petit bonhomme qui ne connaît rien, mais sait tout. Elevé à la dure dans une famille slaouie nombreuse, son projet premier est de s’en défaire, quoique l’amour soit là, enfoui dans l’orgueil d’un père et la désillusion d’une génitrice campant le rôle de la mère. Une scolarité chaotique ne fait que nourrir en lui le besoin du grand air.

Ce qu’il réussit non sans désagréments ou compromis. Le père fouettard, en mal de revenus, lui intime l’ordre de quitter l’école à dix ans pour l’aider à subvenir aux besoins de la fratrie. La tante s’interpose quelques années plus tard et propose une solution intermédiaire : intégrer à mi-temps l’atelier d’un tailleur en vogue.

Il y apprend, y croise...