🔑 Un an après son inauguration, le pôle social du centre d'addictologie de Sidi Moumen encore sous cloche

En 2018, le roi inaugure le centre d’addictologie de Sidi Moumen construit par la Fondation Mohammed V pour la solidaritĂ© dans le quartier d’Attacharouk, en rĂ©gion casablancaise. Un an plus tard, ses promesses ne sont pas encore tenues. Le centre mĂ©dico-social devait innover par la force de son accompagnement social dans le sevrage des patients.

Pour ce faire, la Fondation a investi prĂšs de sept millions de dirhams dans sa construction, et l’ensemble des services proposĂ©s devaient ĂȘtre gratuits. TelQuel s’est rendu sur place Ă trois reprises, une premiĂšre fois guidĂ© par un reprĂ©sentant officiel, puis Ă l’improviste.

Les intentions du centre s’inscrivent dans le Programme national de lutte contre les conduites addictives, initiĂ© en 2010. Au-delĂ du suivi strictement mĂ©dical du patient, sont prĂ©vus la “prĂ©vention, sensibilisation, rĂ©duction des risques et accompagnement psychosocial selon deux modalitĂ©s, fixe et mobile, l’accompagnement pour l’insertion socio-professionnelle Ă travers des activitĂ©s artistiques et sportives de socialisation, ainsi que des ateliers de formation” ; le tout pris en charge par l’association locale rĂ©fĂ©rente.

Quatorze centres de ce type existent Ă ce jour et...