Brookstone Partners Morocco: Récit d'une AG rocambolesque

Ubuesque, le conflit entre Omar Belmamoun et Michael Toporek n’en finit plus. Cette fois, les deux actionnaires se sont affrontés lors de l’assemblée générale du fonds d’investissement Brookstone Partners Morocco (BPM), ce fonds créé en 2011 est détenu à part égal par les deux partenaires. Se basant sur les PV des huissiers de justice et sur les témoignages des personnes présentes, TelQuel a reconstitué le déroulé de cette réunion.

La scène a lieu le 20 mai à midi, au huitième étage de la tour Casablanca Finance City (BPM détient le statut CFC). Les deux actionnaires qui ont, depuis des mois, croisé le fer à coup de procès et de sorties médiatiques se font face. D’un côté, Omar Belmamoun qui représente le fonds Luminy Invest. De l’autre, l’Américain Michael Toporek qui représente l’actionnaire Mattew Lipma, ainsi que les fonds Sweetpea Ventures et MJT Park Investors. Chacun des deux pèse exactement 50% des droits de vote. Assistent également à l’assemblée générale deux huissiers de justice, un traducteur, ainsi que deux avocates : Laila Slassi du cabinet Afrique Advisors représentant MJT Park (et...