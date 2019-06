Saaid Amzazi : “Nous avons demandé à l’Intérieur de nous aider à contacter les parents”

TelQuel : Où en êtes-vous du traitement des revendications estudiantines ?

Saaid Amzazi : Le fond du problème est complètement en dehors des questions académiques et pédagogiques. Les terrains de stage, la mention, etc. Tout cela a été réglé. 14 points ont été satisfaits et garantis par le gouvernement. Le seul point qui reste c’est celui du concours du résidanat. Mais comment la question est-elle posée par les étudiants? “Non au privé, non à la privatisation!” Ce n’est pas une revendication estudiantine, je suis désolé, c’est un débat de société.

L’initiative de la mise à pied des trois professeurs est-elle venue du ministère de l’Education ?

La décision de suspension est signée par le ministère de l’Education. C’est notre propre initiative. Elle a été approuvée par le gouvernement. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le chef du gouvernement jeudi dernier. Il y avait également le cas d’un médecin de Berkane, traité par le ministère de la Santé. Le communiqué du gouvernement approuve cet acte et dénonce dans le dernier paragraphe l’implication d’Al Adl Wal Ihssane.

Quelles sont les...