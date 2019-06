FOREVER MAROC organise sa deuxième Success night et réunit 3500 distributeurs

Après le succès de sa première Success Night en 2018, qui a réuni 3 000 distributeurs actifs au Maroc, FOREVER, leader mondial de l’Aloe Vera, a lancé la deuxième édition de la Success Night à Marrakech le dimanche 16 juin 2019, l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de la marque autour d’un moment convivial et ludique.

Sur le thème “Success is made here”, l’événement a réuni cette année 3500 distributeurs au sein de l’écrin exceptionnel du Palais Badii.

Au programme : la présence exceptionnelle du chanteur marocain Hatim Amor, l’humoriste Rachid Rafik, des témoignages inédits et de nombreuses surprises ! Le tout animé par le duo de choc Moustafa Kourni et Samira El Beloui, présentatrice du Morning Show Sabahiyate 2m et ambassadrice de FOREVER MAROC !

La soirée a été précédée le Samedi 15 Juin par l’événement Best Deal au Branda Aqua Park Hotel, une journée portes ouvertes offrant une immersion véritable dans l’univers de la marque Forever et de ses produits.

Également, la soirée a été l’occasion d’annoncer de nouveaux outils innovants, notamment le lancement de l’Ecatalog et la brochure Look Better Feel Better, qui seront mis à la disposition des distributeurs afin de les aider dans le développement de leur activité.