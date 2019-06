Avec son drôle de robot, Éric Abidal fait vivre le Marrakech du rire à des enfants hospitalisés

Le Marrakech du rire (MDR) 2019 est terminé. Le festival porté par Jamel Debbouze a vu, du 12 au 16 juin, défiler un bon nombre de stars de l’humour français et marocain. Parmi les têtes d’affiche : Florence Foresti, Ary Abittan, Malik Bentalha, Humouraji, Jalil Tijani, mais aussi des acteurs, chanteurs ou sportifs invités pour l’occasion.

Au premier rang des répétitions et spectacles, un invité peu commun était également présent : un robot pilotable équipé d’une caméra connectée avec des enfants hospitalisés à Lyon souffrant de cancer. Derrière ce projet, il y a la Fondation Éric Abidal et le FC Barcelone. “Avec la fondation, nous avons lancé ce projet de vidéoconnexion qui peut permettre aux enfants hospitalisés d’interagir avec des personnalités que ce soit dans le monde du sport, de la musique, du cinéma… La connexion qu’on a eue depuis maintenant pas mal d’années avec Jamel nous a permis de pouvoir faire le test pendant cette saison du MDR”, nous explique l’ancien international français, arrivé le 14 juin dans la cité ocre avec ce dispositif.

“Les enfants sont très contents parce que les artistes du Marrakech du rire sont très connus en France. Pour certains, ce sont des idoles”, ajoute Éric Abidal. Lancé en août 2017, ce projet baptisé Robot Pol – en hommage au premier enfant qui l’a utilisé à Barcelone pour accomplir son rêve et visiter le Camp Nou et le Musée du Barça avant de décéder – permet de faire des “réunions virtuelles via un robot télécommandé, développé techniquement par AWABOT, contrôlé par le même enfant depuis la chambre d’hôpital via un ordinateur avec caméra et connexion internet”, indique la présentation du projet sur le site web de la fondation. Le robot embarque deux caméras et sept microphones permettant d’isoler le “bruit ambiant”.

Oublier la maladie

En 2019, Robot Pol a ainsi permis à plusieurs enfants de Barcelone et ses environs (Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, Nens, Germans Trias i Pujol, Parc Taulí et Sant Pau) d’assister depuis leur lit d’hôpital à différents évènements. Pour le MDR, c’est l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon qui a été mis à contribution. “C’est un hôpital spécialisé dans le cancer des enfants, parce qu’avant tout notre fondation est consacrée aux enfants qui souffrent de cette maladie”, souligne Éric Abidal.

Eric Abidal en personne a soumis l’idée à Jamel Debbouze. “Je lui avais proposé lorsqu’il est venu à Barcelone pour voir un match. Quand je lui en ai parlé, il m’a mis en relation avec les personnes qui gèrent le festival et pour l’instant c’est une réussite”, se félicite l’ancien footballeur. “Ça permet aux enfants et aux parents aussi d’oublier pendant un certain moment la maladie et d’essayer de vivre un instant de joie et de bonheur”, poursuit-il.

L’humoriste franco-marocain Mohamed Benyamna, alias Booder, est fasciné par le projet. “C’est super de permettre à des enfants qui ne peuvent pas se déplacer pour nous voir d’être avec nous quand même. J’ai trouvé ça très émouvant et c’est franchement une très bonne idée”, nous confie-t-il. “Éric est un joueur au grand cœur et un homme en or. Il est aussi passé par là et cette idée ne pouvait venir que d’un mec extraordinaire”, ajoute l’humoriste.

Avant le MDR, Robot Pol a été utilisé fin mai lors d’un concert du chanteur britannique Ed Sheeran à Lyon. L’artiste a également rendu visite aux enfants du même institut.

“Nous avons un nouveau projet pour la saison prochaine. Nous allons essayer de le faire sur les matchs de la Champions league et tenter de connecter des enfants d’Allemagne et de Pologne pour leur donner cette chance de pouvoir être plus proche des stars du football”, indique l’ancien défenseur du Barça qui avait lui-même été suivi pour une tumeur au foie entre 2011 et 2012. Et de confier: “Je suis passé par la maladie, je me dois de faire ça pour eux. On va essayer de se donner au maximum pour faire réussir ce projet dans sa globalité”.